Родригес: Махачев не позволит Волкановски вести свой бой

Мексиканский боец смешанных единоборств Яир Родригес прокомментировал предстоящий титульный бой между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

«Я всё ещё думаю, что Ислам — это боец, для которого важно не «если» он сможет перенести бой в партер, а скорее «когда» он это сделает. Будет интересно посмотреть, сможет ли Волкановски прикончить Ислама в первых раундах, потому что по ходу боя у Ислама будет больше возможностей для тейкдауна и контроля. Махачев не позволит Волкановски вести свой бой.

Мы только что видели, как Махачев победил Оливейру, эксперта по джиу-джитсу. Он сделал это легко. Я не говорю, что это было легко, я говорю, что он сделал это легко. Это говорит об уровне Ислама. Будет интересно посмотреть, как Волкановски будет драться с бойцом такого типа», — приводит слова Родригеса MMAJunkie.

Титульный бой за пояс чемпиона в лёгком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).

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