Исраэль Адесанья: ставлю на то, что Махачев не переживёт третий раунд с Волкановски

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья уверен в том, что его одноклубник Александр Волкановски одержит победу в бою с россияниным Исламом Махачевым.
«Думаю, этот бой пройдёт в стойке. После того, как Ислам переведет Алекса, и не сможет удержать его внизу, он начнет паниковать и бросаться за тейкдаунами, выбрасывать безрассудные удары. Я ставлю на то, что Ислам не переживёт третий раунд. Я знаю, что они готовились на пять раундов и сделали хорошо свою работу, я уважаю их династию, но в этой части мира им придётся уважать нашу династию», — заявил Адесанья в интервью TheMacLife.
Бой между Исламом Махачевым (23-1) и Александром Волкановски (25-1) состоится 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия). Ориентировочно поединок начнётся не ранее 7:30 мск.
Путь Махачева к величию. От охранника до суперзвезды UFC:
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