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Тренер Махачева показал его фото со спарринга перед боем с Волкановски

Тренер Махачева показал его фото со спарринга перед боем с Волкановски
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Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото своего подопечного со спарринга. В скором времени Махачеву предстоит провести поединок с австралийцем Александром Волкановски, чемпионом лиги в полулёгком весе. Он состоится на турнире UFC 284 12 февраля.

«Приближаемся к первому месту рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории и по-прежнему обладаем статусом чемпиона. [На снимке] Ислам со своим спарринг-партнёром Мовлидом Хайбулаевым, который был лучшим, чего и можно было ожидать от брата и товарища по тренировкам», — написал Мендес.

Фото: Из личного архива Хавьера Мендеса

Путь Махачева к величию. От охранника до суперзвезды UFC:

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