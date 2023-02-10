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Волкановски высказался об отсутствии Хабиба в углу Махачева на UFC 284

Волкановски высказался об отсутствии Хабиба в углу Махачева на UFC 284
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Чемпион UFC в полулёгком весе и первый номер рейтинга бойцов вне зависимости от весовой категории Александр Волкановски поделился мнением об отсутствии Хабиба Нурмагомедова в углу его соперника Ислама Махачева на турнире по смешанным единоборствам UFC 284.

«Ислам надеется на удачу как всегда. Думаю, ему не нужны люди в углу. Я тренировался достаточно и знаю, что делать», – приводит слова Волкановски MMA.Metaratings.ru.

Напомним, турнир UFC 284 состоится 12 февраля. Примерное время начала боя Махачева и Волкановски – не ранее 7:30 мск. В последнем бою Ислам победил бразильца Чарльза Оливейру. Волкановски ранее одолел представителя США Макса Холлоуэя.

Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии:

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