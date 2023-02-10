Волкановски высказался об отсутствии Хабиба в углу Махачева на UFC 284
Поделиться
Чемпион UFC в полулёгком весе и первый номер рейтинга бойцов вне зависимости от весовой категории Александр Волкановски поделился мнением об отсутствии Хабиба Нурмагомедова в углу его соперника Ислама Махачева на турнире по смешанным единоборствам UFC 284.
«Ислам надеется на удачу как всегда. Думаю, ему не нужны люди в углу. Я тренировался достаточно и знаю, что делать», – приводит слова Волкановски MMA.Metaratings.ru.
Напомним, турнир UFC 284 состоится 12 февраля. Примерное время начала боя Махачева и Волкановски – не ранее 7:30 мск. В последнем бою Ислам победил бразильца Чарльза Оливейру. Волкановски ранее одолел представителя США Макса Холлоуэя.
Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии:
Комментарии
- 10 февраля 2023
-
10:42
-
10:21
-
09:54
-
09:42
-
09:34
-
07:12
-
04:29
-
00:09
- 9 февраля 2023
-
23:51
-
23:10
-
22:01
-
21:57
-
21:30
-
20:38
-
20:07
-
18:44
-
17:28
-
17:17
-
16:13
-
15:56
-
15:10
-
14:52
-
14:27
-
12:59
-
12:30
-
12:26
-
11:36
-
11:24
-
11:16
-
11:13
-
10:45
-
10:28
-
10:23
-
10:16
-
10:11
Партнерский контент