Отказавшийся от пояса UFC Иржи Прохазка показал актуальную физическую форму. Фото
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Чешский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав нынешнюю физическую форму.
Фото: Из личного архива Иржи Прохазки
В настоящий момент Прохазка продолжает восстанавливаться после травмы плеча. Из-за неё в ноябре прошлого года он решил отказаться от чемпионского титула.
В последнем поединке Иржи встречался с представителем Бразилии Гловером Тейшейрой. Бой состоялся в ночь с 11 на 12 июня мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 275 в Сингапуре и являлся главным событием спортивного мероприятия. Тейшейра проиграл на последней минуте пятого раунда, не справившись с удушающим приёмом оппонента.
Иржи Прохазка — Хиллу: поздравляю! Я иду за тобой!
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