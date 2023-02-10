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Отказавшийся от пояса UFC Иржи Прохазка показал актуальную физическую форму. Фото

Отказавшийся от пояса UFC Иржи Прохазка показал актуальную физическую форму. Фото
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Чешский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав нынешнюю физическую форму.

Фото: Из личного архива Иржи Прохазки

В настоящий момент Прохазка продолжает восстанавливаться после травмы плеча. Из-за неё в ноябре прошлого года он решил отказаться от чемпионского титула.

В последнем поединке Иржи встречался с представителем Бразилии Гловером Тейшейрой. Бой состоялся в ночь с 11 на 12 июня мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 275 в Сингапуре и являлся главным событием спортивного мероприятия. Тейшейра проиграл на последней минуте пятого раунда, не справившись с удушающим приёмом оппонента.

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