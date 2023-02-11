Махачев — Волкановски: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

12 февраля в Перте (Австралия) состоится турнир по смешанным UFC 284, в главном событии которого встретятся российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски, являющийся чемпионом лиги в полулёгком весе.
Ориентировочное начало поединка – не ранее 7:30 мск. Противостояние можно будет посмотреть на телеканалах «Матч!» и «Матч Боец». «Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира. Кроме того, спортивное шоу можно будет увидеть в UFC Fight Pass.
В последнем бою, который состоялся на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ), Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру удушающим приёмом во втором раунде, где и завоевал вакантный титул.
Волкановски в последнем бою, прошедшем на турнире UFC 276 в июле 2022 года, одержал победу в трилогии с американским экс-чемпионом Максом Холлоуэем и в четвёртый раз защитил титул.
Путь Махачева к величию. От охранника до суперзвезды UFC:
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