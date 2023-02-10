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Блахович оценил шансы Махачева в бою с Волкановски при отсутствии Хабиба в углу

Блахович оценил шансы Махачева в бою с Волкановски при отсутствии Хабиба в углу
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), польский ветеран Ян Блахович высказался на тему отсутствия Хабиба Нурмагомедова в углу Ислама Махачева на турнире по смешанным единоборствам UFC 284. На UFC 284 Махачев сразится с представителем Австралии Александром Волкановски.

«Думаю, они поддерживают связь, и Хабиб по телефону говорит, что нужно делать. Он будет поддерживать Ислама. Может быть, не официально, но неофициально точно будет. Мысленно он будет в углу Махачева, так что я не думаю, что его отсутствие что-то изменит», — приводит слова Блаховича LowKick MMA.

Турнир UFC 284 состоится 12 февраля в Перте (Австралия).

Путь Ислама Махачева к величию. От охранника до суперзвезды промоушена UFC:

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