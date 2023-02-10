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Махачев и Волкановски ощупали друг друга во время дуэли взглядов. Видео

Махачев и Волкановски ощупали друг друга во время дуэли взглядов. Видео
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В Перте (Австралия) состоялась дуэль взглядов, участие в которой приняли соперники по предстоящему поединку, россиянин Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски. В ходе церемонии и Ислам, и Александр проверили состояние мышц друг друга, ощупав некоторые из них.

Видеозапись можно посмотреть на канале UFC в VK. Права на видеозапись принадлежат промоушену UFC.

Напомним, Махачев и Волкановски сразятся на турнире UFC 284. Спортивное мероприятие состоится 12 февраля.

Увидеть бой можно будет на телеканалах «Матч!» и «Матч Боец». «Чемпионат» также будет вести текстовую онлайн-трансляцию турнира. Кроме того, за ходом спортивного шоу можно будет наблюдать в UFC Fight Pass.

Волкановски — Махачев. Ислам бросил вызов судьбе и лучшему бойцу мира. LIVE! Волкановски — Махачев. Ислам бросил вызов судьбе и лучшему бойцу мира. LIVE!
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