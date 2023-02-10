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Ислам Махачев отреагировал на свист болельщиков в свою сторону

Ислам Махачев отреагировал на свист болельщиков в свою сторону
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Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев прокомментировал свист фанатов в свой адрес во время дуэли взглядов в Перте (Австралия).

«Ничего страшного, я просто приехал в Австралию, к этим болельщикам. Посмотрите, что будет, когда я войду в клетку», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоится 12 февраля на турнире по смешанным единоборствам UFC 284. Ориентировочно начало противостояния запланировано на не ранее 7:30 по московскому времени. В последнем бою Махачев победил представителя Бразилии Чарльза Оливейру. Волкановски ранее одолел Макса Холлоуэя, представляющего США.

Путь Махачева к величию. От охранника до суперзвезды UFC:

Волкановски — Махачев. Ислам бросил вызов судьбе и лучшему бойцу мира. LIVE! Волкановски — Махачев. Ислам бросил вызов судьбе и лучшему бойцу мира. LIVE!
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