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Волкановски: сказал, что сотру усмешку с лица Махачева, но и он попробует подобное

Волкановски: сказал, что сотру усмешку с лица Махачева, но и он попробует подобное
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Чемпион UFC в полулёгком весе и первый номер рейтинга бойцов вне зависимости от весовой категории Александр Волкановски высказался о взаимном обмене репликами с россиянином Исламом Махачевым, с которым он проведёт поединок 12 февраля на UFC 284.

«Ислам сказал, что отправит меня в нокаут! Я сказал, что сотру усмешку с его лица. Но и он, со своей стороны, тоже попробует сделать что-то подобное», — сказал Волкановски на пресс-конференции.

В последнем бою Махачев сражался со спортсменом из Бразилии Чарльзом Оливейрой. Поединок состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 280 22 октября прошлого года в Абу-Даби (ОАЭ). Ислам победил, применив удушающий приём, в результате чего стал обладателем титула промоушена Даны Уайта. Волкановски в последнем бою победил американца Макса Холлоуэя.

Путь Махачева к величию. От охранника до суперзвезды UFC:

Волкановски — Махачев. Ислам бросил вызов судьбе и лучшему бойцу мира. LIVE! Волкановски — Махачев. Ислам бросил вызов судьбе и лучшему бойцу мира. LIVE!
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