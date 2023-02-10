Махачев сделал категоричное заявление про возможную победу Волкановски в бою с ним

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался по поводу потенциальной победы чемпиона лиги в полулёгком весе и первого номера рейтинга бойцов вне зависимости от весовой категории Александра Волкановски в бою с ним. По мнению Махачева, такой вариант исхода их поединка является невозможным.



«Это невозможно. Мы дерёмся в моём весе, это не его вес. Поэтому Алекс не сможет победить, я побью его», — сказал Махачев на пресс-конференции.



Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоится 12 февраля на турнире UFC 284. Ориентировочное время его начала запланировано на не ранее 7:30 мск. В последнем бою Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру. Волкановски ранее одолел американца Макса Холлоуэя.

Путь Махачева к величию. От охранника до суперзвезды UFC: