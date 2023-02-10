Махачев: у Волкановски есть специалисты по джиу-джитсу, но это ММА

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев прокомментировал слова тренера австралийца Александра Волкановски по борцовской технике. Ранее тот заявил, что Махачев боится хил-хуков.
«Тренер Алекса по борцовской технике сказал, что я боюсь хил-хуков? Слушайте, у Волкановски есть специалисты по джиу-джитсу, но это не то же самое. Это ММА. Тренер не сможет контролировать Волкановски на канвасе, это совсем другое дело», — сказал Ислам на пресс-конференции.
Бой Махачева и Волкановски пройдёт 12 февраля на турнире по смешанным единоборствам UFC 284. Ориентировочное время начала поединка запланировано на не ранее 7:30 мск. В последнем бою Махачев одолел Чарльза Оливейру из Бразилии. Волкановски ранее победил американца Макса Холлоуэя.
Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии:
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