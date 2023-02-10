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Волкановски: сразу говорил, что мне будет непросто с Махачевым, но я заберу его пояс

Волкановски: сразу говорил, что мне будет непросто с Махачевым, но я заберу его пояс
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Чемпион UFC в полулёгком весе и первый номер рейтинга бойцов вне зависимости от весовой категории Александр Волкановски высказал мнение, что победит россиянина Ислама Махачева и лишит его таким образом чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Их бой состоится 12 февраля на UFC 284.

«Я с самого начала говорил, что мне будет непросто, я перехожу в другой вес. Я не являюсь фаворитом в этом бою, но я всегда опровергаю прогнозы, привык это делать. Посмотрим в воскресенье. Это бой двух чемпионов, я с уважением отношусь к Махачеву, но я заберу его пояс.

Думаю, Ислам тоже ко мне относится с достаточным уважением. Я докажу, почему я лучший боец Р4Р», — сказал Волкановски на пресс-конференции.

Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии:

Волкановски — Махачев. Ислам бросил вызов судьбе и лучшему бойцу мира. LIVE! Волкановски — Махачев. Ислам бросил вызов судьбе и лучшему бойцу мира. LIVE!
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