Махачев раскрыл, каким образом намерен победить Волкановски на UFC 284

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал, что намерен нокаутировать представителя Австралии Александра Волкановски в ходе предстоящего поединка. Он состоится 12 февраля на турнире UFC 284.



«Знаю, что у Волкановски отличная ударная техника. Моя цель — хочу нокаутировать Алекса, потому что он великий ударник. Затем я стану королём рейтинга P4P.



Алекс хорош во всех отношениях, но у меня другой стиль. Я не Корейский зомби или Холлоуэй. У меня другой план. Я всегда действую в соответствии с планом и добиваюсь победы», — сказал Махачев на пресс-конференции.



Напомним, в последнем бою Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру. А Волкановски ранее одолел американца Макса Холлоуэя.

Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии: