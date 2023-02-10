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Махачев раскрыл, каким образом намерен победить Волкановски на UFC 284

Махачев раскрыл, каким образом намерен победить Волкановски на UFC 284
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Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал, что намерен нокаутировать представителя Австралии Александра Волкановски в ходе предстоящего поединка. Он состоится 12 февраля на турнире UFC 284.

«Знаю, что у Волкановски отличная ударная техника. Моя цель — хочу нокаутировать Алекса, потому что он великий ударник. Затем я стану королём рейтинга P4P.

Алекс хорош во всех отношениях, но у меня другой стиль. Я не Корейский зомби или Холлоуэй. У меня другой план. Я всегда действую в соответствии с планом и добиваюсь победы», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Напомним, в последнем бою Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру. А Волкановски ранее одолел американца Макса Холлоуэя.

Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии:

Волкановски — Махачев. Ислам бросил вызов судьбе и лучшему бойцу мира. LIVE! Волкановски — Махачев. Ислам бросил вызов судьбе и лучшему бойцу мира. LIVE!
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