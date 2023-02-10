Волкановски не верит, что Махачев откажется от борьбы

Австралийский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски предположил, что его соперник по предстоящему поединку, россиянин Ислам Махачев не станет отказываться от борьбы, в которой он особенно хорош.
«Ислам говорит, что не будет идти в борьбу? Считаю, что Махачев отличный боец ММА. Он не будет напрасно рисковать. Мне кажется, от него будут попытки тейкдаунов, но это будет не так просто. Конечно, какое-то время он будет биться со мной на ногах. Посмотрю, как будет идти бой, и решу, что буду делать.
Да, здесь многие болеют против Махачева. Но я выступаю в других странах, там тоже много криков в мою сторону. Прошу просто проявлять уважение», — сказал Волкановски на пресс-конференции.
Путь Махачева к величию. От охранника до суперзвезды UFC:
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