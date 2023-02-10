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Махачев рассказал, сколько будут праздновать его победу в Дагестане

Махачев рассказал, сколько будут праздновать его победу в Дагестане
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Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев ответил на вопрос по поводу празднования в Дагестане его потенциальной победы в поединке с австралийцем Александром Волкановски.

«Сколько дней Дагестан будет праздновать мою победу? Сейчас ММА очень популярны в Дагестане, в России. Думаю, что мою победу будут праздновать очень долго», — сказал российский боец на пресс-конференции.

Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоится 12 февраля на турнире UFC 284. Ориентировочное время его начала запланировано на не ранее 7:30 мск. В последнем бою Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру. Волкановски ранее одолел американца Макса Холлоуэя.

Путь Махачева к величию. От охранника до суперзвезды UFC:

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