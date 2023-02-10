Итоги взвешивания RCC 14: Кунченко и Тибау в весе, Нагибин получит 30% гонорара соперника

Завтра, 11 февраля, в Тюмени состоится турнир RCC 14, который возглавит бой Алексея Кунченко и Глейсона Тибау. Сегодня все участники спортивного шоу прошли обязательное взвешивание и встретились лицом к лицу.



Бойцы главного поединка турнира уложились в лимиты весовой категории полусреднего веса (до 77 кг).

Легковес Торрес показал на весах 74,9 кг, но бой с Нагибиным всё равно состоится — бразилец получил штраф 30% от гонорара в пользу соперника. Похожая ситуация произошла в паре Михаил Балакирев – Владимир Кузьминых: Балакирев не смог согнать 2,5 кг, и команда Кузьминых отказалась от поединка.



Турнир RCC 14 проводится «Русской медной компанией» при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.



Представляем вам ознакомиться с результатами взвешивания участников турнира:



1-я пара, 2 р. по 5 мин., весовая категория до 93 кг:

93,25 кг | Стародуб Сергей (2-0), клуб M2G, Минск, Беларусь

93,15 кг | Расаев Дени (2-0), TyumenTopTeam, Тюмень, Россия



2-я пара, 2 р. по 5 мин., весовая категория до 70,3 кг:

70,7 кг | Фунтов Владислав (1-1), Кострома, Россия

70,45 кг | Киреев Дмитрий (1-0), «Александр Невский», Омск, Россия



3-я пара, 2 р. по 5 мин., весовая категория до 65,8 кг:

66,25 кг | Саралиев Ахмед (1-0), «Раджа Файт», Тюмень, Россия

65,15 кг | Коч Фуркан (2-1), Bursa / Hyperion Fighters, Стамбул, Турция



4-я пара, 3 р. по 5 мин., весовая категория до 83,9 кг:

84,1 кг | Лылов Максим (3-0), Академия единоборств РМК, Екатеринбург, Россия

83,75 кг | Искендеров Хаял (8-8), Центр ММА, Тюмень, Россия



5-я пара, 3 р. по 5 мин., весовая категория до 83,9 кг:

84,35 кг | Курбатов Сергей (4-4), Такуми, Челябинск, Россия

84,15 кг | Загребельный Николай (3-0), «Спарта», Тамбов, Россия



6-я пара, 3 р. по 5 мин., весовая категория до 61,2 кг:

61,25 кг | Галиев Вальмир (4-0-1), Центр ММА, Тюмень, Россия

61,6 кг | Шотаев Муслим (2-1), «Легион», Анапа, Россия



7-я пара, 3 р. по 5 мин., весовая категория до 73 кг:

72,45 кг | Галайчиев Рашад (4-2), «Шторм», Тюмень, Россия

72,95 кг | Ерастов Илья (7-4), «Первая Линия», Санкт-Петербург, Россия



8-я пара, 3 р. по 5 мин., весовая категория свыше 93+ кг:

117,95 кг | Романов Иван (6-1), Центр ММА, Тюмень, Россия

111,1 кг | Абдулкадиров Гаджи (4-1), Школа единоборств Абдулманапа Нурмагомедова, Махачкала, Россия



9-я пара, 3 р. по 5 мин., весовая категория до 63 кг:

63,45 кг | Лаврентьев Денис (12-1), «Архангел Михаил» и Федерация дзюдо «Урал — Западная Сибирь», Екатеринбург, Россия

63,05 кг | Мидаев Рахим (11-1), Bursa / Hyperion Fighters, Стамбул, Турция



10-я пара, 3 р. по 5 мин., весовая категория до 83,9 кг:

84,2 кг | Мухамедшин Роман (9-3), Центр ММА, Тюмень, Россия

83,8 кг | Фролич Кристиан (10-6), Evolução Thai, Куритиба, Бразилия



11-я пара, 3 р. по 5 мин., весовая категория до 70,3 кг:

70,1 кг | Нагибин Тимур (20-7-1), «Архангел Михаил», Екатеринбург, Россия

74,89 кг | Торрес Ронни (40-6), Nova União, Рио-де-Жанейро, Бразилия



12-я пара, 3 р. по 5 мин., весовая категория до 77,1 кг:

77,5 кг | Кунченко Алексей (20-4), «Архангел Михаил», Екатеринбург, Россия

77,2 кг | Тибау Глейсон (37-17), American Top Team, Рио-де-Жанейро, Бразилия

Интервью с исполнительным директором RCC Николаем Клименко: