Волкановски: не постучу в знак сдачи и не усну после удушающего приёма Махачева

Чемпион UFC в полулёгком весе и первый номер рейтинга бойцов вне зависимости от весовой категории Александр Волкановски заявил, что не проиграет Исламу Махачеву в случае, если попадётся на удушающий или болевой приём.

«Я один из лучших грэпплеров на земле. Глупо думать, что я не буду готов к такому сценарию. Я не постучу в знак сдачи, не усну от удушающего, если попадусь на болевой приём, а выйду и буду доставать его ударами. Вот и всё», — сказал Волкановски на пресс-конференции.

Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоится 12 февраля на турнире UFC 284. Ориентировочное время его начала запланировано на не ранее 7:30 мск. В последнем бою Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру. Волкановски ранее одолел американца Макса Холлоуэя.

Путь Махачева к величию. От охранника до суперзвезды UFC: