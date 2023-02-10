23 февраля в RED ARENA состоится сразу несколько значимых противостояний на традиционном праздничном турнире AMC Fight Nights 118. В главном поединке состоится возвращение чемпиона организации в лёгком весе — Ахмеда Алиева.



Главный бой вечера в лёгкой весовой категории станет кульминацией турнира AMC Fight Nights 118. В клетку возвращается бывший чемпион организации Ахмед Алиев по прозвищу Мясник. Титулованному бойцу предстоит сражение против Мухаммада Сулумова, одного из лидеров лёгкой весовой категории. Грядущую схватку за пояс чемпиона лиги уже назвали «поединком опыта и молодости». За годы отсутствия Ахмеда Алиева в турнире Мухаммад Сулумов стал самым очевидным претендентом на пояс в лёгком весе, одержав ряд очень уверенных побед.



В соглавном поединке праздничного турнира состоится встреча между опытными полутяжеловесами Давидом Бархударяном и Артуром Гусейновым. И только на турнире станет известно, сколько раундов потребуется противникам. Ударник-полутяжеловес Давид Бархударян по прозвищу Феномен прошёл яркий путь в AMC FIGHT NIGHTS. Испытав радость побед и горечь поражений, любимец местной публики снова выйдет в клетку знакового турнира.



Турнир AMC Fight Nights 118 пройдёт 23 февраля в игорной зоне «Красная Поляна», на спортивно-развлекательной площадке RED ARENA. Начало – в 18:00 мск. Для тех, кто не сможет присутствовать на турнире, будет доступна прямая трансляция на канале UDAR.



Приобрести билеты можно на официальном сайте RED ARENA.