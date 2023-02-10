Тренер Оливейры рассказал, за кого будет болеть в бою Махачева и Волкановски
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Диего Лима, тренер бразильского бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Чарльза Оливейры, высказался о предстоящем поединке между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски.
«Думая о Чарльзе, я хочу, чтобы Махачев победил Волкановски, Чарльз победил Дариуша, а затем вернулся за поясом», — написал Лима у себя в социальных сетях.
Напомним, поединок Махачева и Волкановски пройдёт 12 февраля на турнире по смешанным единоборствам UFC 284. В последнем бою Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру, завоевав чемпионский титул UFC в лёгком весе. Волкановски ранее победил спортсмена из США Макса Холлоуэя.
Путь Махачева к величию. От охранника до суперзвезды UFC:
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