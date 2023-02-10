«Не думал, что когда-нибудь это скажу». Исмаилов обратился к Исламу Махачеву
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Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост в социальных сетях, где поддержал соотечественника, чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева в преддверии его поединка с чемпионом лиги в полулёгком весе из Австралии Александром Волкановски.
«Не думал, что я когда-нибудь это скажу, но… разнеси лысого, брат. Ин ша Аллах. Победа, газ», — написал Исмаилов.
Бой Махачева и Волкановски состоится 12 февраля на турнире по смешанным единоборствам UFC 284. Ориентировочно он начнётся не ранее 7:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию. Ранее Махачев победил Чарльза Оливейру, а Волкановски — Макса Холлоуэя.
Путь Махачева к величию. От охранника до суперзвезды UFC:
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