Эдди Хирн: есть вероятность, что бой Фьюри и Усика не состоится

Известный британский промоутер Эдди Хирн допустил вероятность того, что поединок между чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Александром Усиком не состоится.
«Есть вероятность, что бой Фьюри и Усика не состоится. В боксе нельзя знать наверняка. Однако я полагаю, что Фьюри всё же сразится с ним. Ну а если нет, то за поединок с Энтони Джошуа он сможет заработать даже больше денег. Быть может, мы устроим этот бой летом. Пока ничего сказать не могу», — сказал Хирн на канале Boxing UK в YouTube.
Ранее стороны Усика и Фьюри не раз высказывались об их поединке, но пока окончательно так и не договорились. Ожидается, что бой между ними может состояться в апреле этого года.
Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:
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