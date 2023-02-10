Эдди Хирн: есть вероятность, что бой Фьюри и Усика не состоится

Известный британский промоутер Эдди Хирн допустил вероятность того, что поединок между чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Александром Усиком не состоится.



«Есть вероятность, что бой Фьюри и Усика не состоится. В боксе нельзя знать наверняка. Однако я полагаю, что Фьюри всё же сразится с ним. Ну а если нет, то за поединок с Энтони Джошуа он сможет заработать даже больше денег. Быть может, мы устроим этот бой летом. Пока ничего сказать не могу», — сказал Хирн на канале Boxing UK в YouTube.

Ранее стороны Усика и Фьюри не раз высказывались об их поединке, но пока окончательно так и не договорились. Ожидается, что бой между ними может состояться в апреле этого года.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий: