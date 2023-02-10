Пётр Ян показал актуальную физическую форму за месяц до боя с Двалишвили. Фото

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией. В настоящий момент Пётр находится в Таиланде, где проводит тренировочные сборы, готовясь к поединку с представителем Грузии Мерабом Двалишвили.

Фото: Из личного архива Петра Яна

Поединок Яна и Двалишвили состоится в ночь с 11 на 12 марта мск на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.



В последнем бою Ян сражался с американцем Шоном О’Мэлли. Поединок прошёл на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой О’Мэлли раздельным решением судей. Двалишвили в последнем бою победил бразильца Жозе Альдо.

Тренировочный лагерь Петра Яна в зале «Тайгер Муай-Тай»: