Онлайн-трансляция боя Махачев — Волкановски начнётся не ранее 7:30 мск
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12 февраля в Перте (Австралия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 284, в главном событии которого встретятся российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски, являющийся чемпионом лиги в полулёгком весе.
Ориентировочное начало поединка – не ранее 7:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.
В последнем бою, который состоялся на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ), Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру удушающим приёмом во втором раунде и завоевал вакантный титул.
Волкановски в последнем бою, прошедшем на турнире UFC 276 в июле 2022 года, одержал победу в трилогии с американским экс-чемпионом Максом Холлоуэем и в четвёртый раз защитил титул.
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