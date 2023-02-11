Махачев — Волкановски: прямой эфир боя начнётся не ранее 7:30 мск

12 февраля в Перте (Австралия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 284, в главном событии которого встретятся российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски, являющийся чемпионом лиги в полулёгком весе.



Ориентировочное начало поединка – не ранее 7:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира.



В последнем бою, который состоялся на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ), Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру удушающим приёмом во втором раунде и завоевал вакантный титул.



Волкановски в последнем бою, прошедшем на турнире UFC 276 в июле 2022 года, одержал победу в трилогии с американским бывшим чемпионом Максом Холлоуэем и в четвёртый раз защитил титул.