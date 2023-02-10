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«Как можно забыть имя чемпиона?» Хельвани жёстко раскритиковал Дану Уайта

«Как можно забыть имя чемпиона?» Хельвани жёстко раскритиковал Дану Уайта
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Известный журналист Ариэль Хельвани в очередной раз раскритиковал президента UFC Дану Уайта, который забыл имя чемпиона промоушена в лёгком весе Ислама Махачева.

«Как можно сидеть с честным лицом и говорить, что турнир UFC 284 хорошо продвигается? Как можно забыть имя Ислама Махачева? Я просто в шоке, он чёртов чемпион, только что выиграл у Оливейры и не проигрывает уже десять боёв. Он даже не помнит его имени. Возможно, Ислам несколько критично высказался о продвижении турнира, так что, может быть, Уайт так хотел заткнуть его?» — сказал Хельвани на шоу The MMA Hour.

Поединок Ислама Махачева и Алекса Волкановски за титул чемпиона в лёгком весе возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте, Австралия.

Волкановски — Махачев. Ислам бросил вызов судьбе и лучшему бойцу мира. LIVE! Волкановски — Махачев. Ислам бросил вызов судьбе и лучшему бойцу мира. LIVE!
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