«Как можно забыть имя чемпиона?» Хельвани жёстко раскритиковал Дану Уайта

Известный журналист Ариэль Хельвани в очередной раз раскритиковал президента UFC Дану Уайта, который забыл имя чемпиона промоушена в лёгком весе Ислама Махачева.



«Как можно сидеть с честным лицом и говорить, что турнир UFC 284 хорошо продвигается? Как можно забыть имя Ислама Махачева? Я просто в шоке, он чёртов чемпион, только что выиграл у Оливейры и не проигрывает уже десять боёв. Он даже не помнит его имени. Возможно, Ислам несколько критично высказался о продвижении турнира, так что, может быть, Уайт так хотел заткнуть его?» — сказал Хельвани на шоу The MMA Hour.



Поединок Ислама Махачева и Алекса Волкановски за титул чемпиона в лёгком весе возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте, Австралия.