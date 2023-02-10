«Я не до конца понимал игру». Махачев поменял мнение о раскрутке своего боя с Волкановски

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался о раскрутке своего поединка с Алексом Волкановски.



Ранее Махачев выражал мнение, что в руководстве промоушена недостаточно раскручивают турнир UFC 284.



«Знаете, я говорил в прессе, что бой не раскручивают как надо. Но Дана Уайт прислал мне сообщение, показал рейтинги и информацию о том, как раскручивают бой, как его продают. Я осознал, что не до конца понимал игру. Они много делают для раскрутки, поэтому нет билетов на бой и, как сказал Дана, продажи высоки. Может быть, этот бой будет на втором или третьем месте в рейтинге самых популярных», — сказал Махачев на пресс-конференции.



Турнир UFC 284 состоится в ночь на 12 февраля в Перте, Австралия.