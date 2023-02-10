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Хукер получил травму и не выступит на UFC 285

Хукер получил травму и не выступит на UFC 285
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Новозеландский боец смешанных единоборств Дэн Хукер, выступающий в лёгком весе UFC, снялся с поединка с американцем Джалином Тёрнером, который должен был пройти в марте на турнире UFC 285.

Как сообщает журналист Майк Хек на своей странице в социальных сетях, Хукер получил перелом руки.

Джалин Тёрнер в любом случае планирует выступить на турнире, ему постараются найти нового соперника.

В своём последнем поединке Дэн Хукер выиграл у Клаудио Пуэльеса техническим нокаутом во втором раунде в рамках турнира UFC 281. Для Хукера это была первая победа за пять последних поединков. Всего у новозеландца 21 победа при 12 поражениях в ММА.

Тёрнер идёт на серии из пяти побед. В последнем бою он выиграл у Брэда Ридделла сабмишеном в первом раунде.

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