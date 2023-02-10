Энтони Джошуа обратился к Усику и Фьюри
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Британский боксёр, бывший чемпион мира Энтони Джошуа обратился к своему бывшему сопернику Александру Усику и Тайсону Фьюри.
«Я желаю удачи вам обоим. И желаю вам добра. Этот бой — то, о чём я мечтал, для чего усердно работал. Я не получил эту возможность. Но бог дал вам этот поединок, и я желаю вам обоим добра», — написал Джошуа на своей странице в социальных сетях.
Непобеждённый украинский боксёр Александр Усик в августе выиграл у Энтони Джошуа раздельным решением судей и защитил титулы чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF. У Усика 20 побед в 20 поединках.
Тайсон Фьюри — чемпион мира по версии WBC. У британца 33 победа и одна ничья в 34 боях в профессиональном боксе.
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