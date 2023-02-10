Сириль Ган высказался о возможном поединке Сергея Павловича с Кёртисом Блэйдсом

Французский боец смешанных единоборств, претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Сириль Ган прокомментировал возможный бой между россиянином Сергеем Павловичем и Кёртисом Блэйдсом.



«В этом поединке есть смысл, это действительно хорошие бойцы. Павлович и Блэйдс в дальнейшем могут побороться за титул чемпиона. Думаю, Блэйдсу будет непросто, потому что он хороший ударник, но любит пойти в борьбу время от времени. Мне кажется, с Павловичем это плохая идея, потому что Сергей может встретить его апперкот. Но загадывать наверняка не могу, в этом поединке возможно всё», — приводит слова Гана MiddleEasy.



Сообщалось, что бой между Сергеем Павловичем и Кёртисом Блэйдсом пройдёт в апреле, но официально об этом ещё не объявляли.



Сириль Ган в марте на UFC 285 подерётся с Джоном Джонсом за титул чемпиона в тяжёлом весе.