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Оливейра назвал условие, при котором у Волкановски есть шанс нокаутировать Махачева

Оливейра назвал условие, при котором у Волкановски есть шанс нокаутировать Махачева
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Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра поделился мнением о предстоящем поединке между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

«Эти столкновение стилей. Волкановски эффективнее работает в стойке, хорошо защищается от тейкдаунов. Если ему удастся смешивать удары ногами и скорость и он будет много двигаться, то будет шанс нокаутировать Махачева. Однако, с другой стороны, если Ислам переведёт его и обрушит граунд-энд-паунд, то должен победить. Вопросы сводится к тому, кто навяжет свою игру», — приводит слова Оливейры портал Sherdog.

Поединок Ислама Махачева и Алекса Волкановски за титул чемпиона в лёгком весе возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте, Австралия.

Волкановски — Махачев. Ислам бросил вызов судьбе и лучшему бойцу мира. LIVE! Волкановски — Махачев. Ислам бросил вызов судьбе и лучшему бойцу мира. LIVE!
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