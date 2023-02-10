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Сехудо считает, что Чимаев не сможет выиграть у Уиттакера

Сехудо считает, что Чимаев не сможет выиграть у Уиттакера
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился ожиданиями от потенциального поединка между Хамзатом Чимаевым и Робертом Уиттакером.

Ранее Чимаев высказался о желании подраться с Уиттакером в среднем весе, австралиец ответил согласием.

«Мне нравится этот бой. Стоит отдать должное Чимаеву за этот вызов, потому что, на мой взгляд, он не победит. Уиттакер — это не шутка. Я думаю, он может подняться на ноги, Роберт крупнее и хорош в стойке. Если Уиттакеру удастся сделать так, чтобы бой проходил в стойке, то у Хамзата будут проблемы. На месте Чимаева я бы настаивал на трёхраундовом поединке, чтобы повысить свои шансы, но если будут пять раундов… Что же, удачи», — сказал Сехудо в интервью Helen Yee Sports.

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