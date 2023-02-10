Волкановски рассказал, о чём говорил с Махачевым на дуэли взглядов

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски рассказал, о чём говорил с Исламом Махачевым во время дуэли взглядов.



«Я просто спросил, готов ли он, и он сказал: «Да, конечно». Он сейчас на весогонке, выглядит намного более худым, чем несколько дней назад. Так что я специально затронул и эту тему, чтобы он помнил о том, что ему предстоит сгонка вечером. Я уверен, он был готов к драке, но весь разговор был в игровой форме. Потом он обратился ко мне, сказав, что на мне фальшивый пояс, а он настоящий чемпион. Я ответил: «Неважно, я стану двойным чемпионом». Эти дружеские подшучивания — не так уж плохо. Даже хорошо, толпе нравилось», — сказал Волкановски в разговоре с Submission Radio.



Поединок Ислама Махачева и Алекса Волкановски за титул чемпиона в лёгком весе возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте, Австралия.