Волкановски рассказал, о чём говорил с Махачевым на дуэли взглядов

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски рассказал, о чём говорил с Исламом Махачевым во время дуэли взглядов.
«Я просто спросил, готов ли он, и он сказал: «Да, конечно». Он сейчас на весогонке, выглядит намного более худым, чем несколько дней назад. Так что я специально затронул и эту тему, чтобы он помнил о том, что ему предстоит сгонка вечером. Я уверен, он был готов к драке, но весь разговор был в игровой форме. Потом он обратился ко мне, сказав, что на мне фальшивый пояс, а он настоящий чемпион. Я ответил: «Неважно, я стану двойным чемпионом». Эти дружеские подшучивания — не так уж плохо. Даже хорошо, толпе нравилось», — сказал Волкановски в разговоре с Submission Radio.
Поединок Ислама Махачева и Алекса Волкановски за титул чемпиона в лёгком весе возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте, Австралия.
- 10 февраля 2023
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