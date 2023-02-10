Волкановски: в UFC любят Петра Яна, он настоящий боец

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Алекс Волкановски высказался об отношении руководства промоушена к Петру Яну.
«Все мы видим, что UFC сильно раскручивает Шона О’Мэлли. Но я думаю, что в промоушене любят и Петра Яна, потому что он настоящий боец, он готов драться с любым. Ян никогда не избегает серьёзной конкуренции. UFC это нравится. Я думаю, организация хорошо относится к обоим бойцам, но, конечно, Шон притягивает очень много хайпа, и в UFC это прекрасно понимают», — приводит слова Волкановски MMA.Metaratings.ru.
Пётр Ян и Шон О’Мэлли провели на турнире UFC 280 бой, который завершился победой американца раздельным решением судей.
Свой следующий бой Пётр Ян проведёт с грузином Мерабом Двалишвили в марте.
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