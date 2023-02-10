Пётр Ян высказался о предстоящем дебюте Тухугова в лёгком весе UFC

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе и амбассадор PARI Пётр Ян поделился ожиданиями от перехода Зубайры Тухугова в лёгкий вес.



В ночь на 12 февраля на турнире UFC 284 дагестанский боец дебютирует в новом дивизионе поединком с бразильцем Элвисом Оливейрой.



«Думаю, если были проблемы с весогонкой, безусловно, нужно поменять категорию. Второй момент, очень давно Зубайра находится в единоборствах. Он уже наелся, навыступался. Думаю, что он просто хочет доработать свой контракт, и всё. На этом всё, я думаю», — поделился Ян мнением в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.



В октябре прошлого года Тухугов, который должен был биться с Лукасом Алмейдой в полулёгком дивизионе, провалил взвешивание, после чего объявил о переходе в лёгкий вес.