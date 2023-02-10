Уиттакер поделился ожиданиями от боя Махачева с Волкановски

Австралийский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер затруднился назвать фаворита в бою Ислама Махачева и Алекса Волкановски.



«У Волкановски хорошие шансы на победу в любом поединке. Я уже много раз говорил, что он настоящий боец. У него есть все качества: ударная техника, борьба, защита от тейкдаунов, выносливость, дух.



Главный вопрос в том, насколько хорош Ислам? Его сложно оценить, и так же было с Хабибом. Он побеждал всех подряд, и все говорили, что следующий соперник уж точно даст ему бой, а потом Хабиб перемалывал и его, и всё начиналось сначала. Так было, пока он не ушёл в итоге непобеждённым. Если у Ислама борьба как у Хабиба и лучше ударная техника, то с ним будет тяжело любому», — сказал Уиттакер в интервью Submission Radio.



Бой Ислама Махачева с Алексом Волкановски пройдёт на турнире UFC 284 в ночь на 12 февраля.