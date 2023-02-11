Пётр Ян: Волкановски столкнётся с тем, с чем раньше никогда не сталкивался

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе и амбассадор «PARI» Пётр Ян высказался о слабых сторонах Алекса Волкановски.
«Я бы не сказал, что у него есть слабые стороны. Он достаточно атлетичен, в борьбе у него есть большая база, в стойке. Но просто взять его бои и посмотреть, не было такого, чтобы его давили, жали, били. Не было физического напора. Алекс всегда был помощнее соперников габаритами, постоянно накатывал. А здесь он столкнётся с тем, с чем он не сталкивался. И это может стать для него сложностью. Когда после первого раунда он поймёт, что физически он не успевает, не хватает антропометрии. Ключевые факторы, посмотрим. Алекс понимает, он ничего не теряет — остаётся чемпионом в своей весовой категории. Очень интересный поединок, мне самому интересно посмотреть, понять насколько мои мысли совпадают с реальной историей этого всего», — сказал Ян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски пройдёт с 11 на 12 февраля на турнире UFC 284.
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