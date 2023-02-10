Кевин Ли дал совет Махачеву в преддверии боя с Волкановски

Американский боец смешанных единоборств Кевин Ли поделился ожиданиями от титульного боя Ислама Махачева с Алексом Волкановски и дал совет российскому бойцу.



«Волкановски — настоящий бойцовский пес, и он представляет серьёзную угрозу для Ислама. Он может доставить Махачеву проблемы, с которыми он ещё не сталкивался. Таких маленьких соперников тяжело удерживать на земле. Если Алекс продержится в первых двух раундах, то будут шансы на победу. У Волкановски большой опыт в пятираундовых боях. Холлоуэй обрушился на Алекса множеством ударов, но тот не отпускал, он способен выгрызать победы. Не знаю, кто здесь выиграет, но рекомендую Махачеву отнестись к бою серьёзно», — сказал Ли в интервью Essentially Sports.



Поединок Ислама Махачева и Алекса Волкановски за титул чемпиона в лёгком весе возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте, Австралия.