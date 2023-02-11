«Всё увидите 11 марта». Пётр Ян высказался о предстоящем бое с Мерабом Двалишвили

Российский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе и амбассадор «PARI» Пётр Ян высказался о предстоящем поединке с Мерабом Двалишвили.



«Я думаю, что Мераб не просто так выиграл восемь боёв в UFC и идёт на этой серии. Говорить можно много. Но я понимаю, что это серьёзный соперник, у которого есть свой план, что он делает. Есть понимание, что он делает. Нужно просто сделать что-то своё, либо быть готовым к той работе, которую он будет делать.



Безусловно, под каждого соперника идёт индивидуальный анализ, что нужно минимизировать, какие-то риски, что нужно делать для этого. Мы работаем в этом направлении, всё увидите 11 марта», — сказал Ян в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.



Бой Петра Яна с Мерабом Двалишвлили возглавит турнир UFC Fight Night 11 марта.