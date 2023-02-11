Пётр Ян: может быть, ещё потренируемся с Умаром Нурмагомедовым и командой Хабиба

Российский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе и амбассадор «PARI» Пётр Ян высказался о возможности провести совместные сборы со своим соотечественником Умаром Нурмагомедовым.
«Во-первых, мы выступаем в одной организации. Во-вторых, сложно коллаборировать, потому что все дерутся в разное время, все готовятся в разное время. Я также понимаю, что у них своя огромная команда, зачем мне туда влезать. По поводу молодости и перспектив. Всё увидим. Считаю, что есть куда развиваться и прогрессировать, есть над чем работать.
Съездить в Дагестан? Возможно, когда-нибудь ещё и съезжу. Может быть, ещё потренируемся с Умаром и командой Хабиба. Но пока непонятно когда. Если такое предложение поступит, почему нет», — сказал Ян в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
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