Ислам Махачев оказался тяжелее Александра Волкановски перед титульным боем на UFC 284

В Австралии перед UFC 284 прошла процедура взвешивания.



Ислам Махачев оказался тяжелее Александра Волкановски перед чемпионским боем на UFC 284. Вес российского бойца составил 70,3 кг, австралийца — 70,08 кг.



Напомним, в последнем бою Махачев сражался со спортсменом из Бразилии Чарльзом Оливейрой. Поединок состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 280 22 октября прошлого года в Абу-Даби (ОАЭ). Ислам победил, применив удушающий приём, в результате чего стал обладателем титула промоушена Даны Уайта.



Поединок Махачева и Волкановски состоится 12 февраля на турнире UFC 284. Ориентировочное время его начала запланировано на не ранее 7:30 мск.

Путь Махачева к величию. От охранника до суперзвезды UFC: