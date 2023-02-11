Ислам Махачев оказался тяжелее Александра Волкановски перед титульным боем на UFC 284
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В Австралии перед UFC 284 прошла процедура взвешивания.
Ислам Махачев оказался тяжелее Александра Волкановски перед чемпионским боем на UFC 284. Вес российского бойца составил 70,3 кг, австралийца — 70,08 кг.
Напомним, в последнем бою Махачев сражался со спортсменом из Бразилии Чарльзом Оливейрой. Поединок состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 280 22 октября прошлого года в Абу-Даби (ОАЭ). Ислам победил, применив удушающий приём, в результате чего стал обладателем титула промоушена Даны Уайта.
Поединок Махачева и Волкановски состоится 12 февраля на турнире UFC 284. Ориентировочное время его начала запланировано на не ранее 7:30 мск.
Путь Махачева к величию. От охранника до суперзвезды UFC:
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