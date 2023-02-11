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Зубайра Тухугов провалил взвешивание перед дебютным боем в лёгком весе

Зубайра Тухугов провалил взвешивание перед дебютным боем в лёгком весе
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Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов провалил взвешивание перед поединком на турнире UFC 284. Перевес составил более одного килограмма.

Напомним, для Тухугова предстоящий поединок должен стать первым в лёгком весе. Соперником российского бойца должен стать бразилец Элвес Бреннер, который дебютирует в лиге.

В активе Тухугова 26 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 20 побед в них. Турнир UFC 284 пройдёт в Перте (Австралия) в ночь на 12 февраля 2023 года. На этом же спортивном мероприятии другой россиянин, Ислам Махачев, проведёт титульный поединок в лёгком весе с местным бойцом Александром Волкановски.

В октябре прошлого года Тухугов, который должен был биться с Лукасом Алмейдой в полулёгком дивизионе, провалил взвешивание, после чего объявил о переходе в лёгкий вес.

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