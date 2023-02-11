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Ислам Махачев получил престижную награду от UFC

Ислам Махачев получил престижную награду от UFC
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Россиянин Ислам Махачев получил престижную награду от UFC, став обладателем премии «Сабмишн года» за досрочную победу в бою с Чарльзом Оливейрой.

«Сабмишн года. Когда я поймал Чарльза Оливейру и закрыл замок, то подумал, что он сдастся. Я прикончил самого опасного парня в партере – я знал свои навыки и говорил прессе, всем вокруг, что собираюсь его задушить. Я знаю, что заслуживаю эту награду. Спасибо вам», — приводит слова Махачева пресс-служба UFC.

Бой за вакантный чемпионский пояс UFC в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой, в октябре прошлого года возглавивший турнир UFC 280 в Абу-Даби, завершился победой россиянина удушением ручным треугольником во втором раунде.

Первую защиту титула Махачев проведет 11 февраля на UFC 284 в Перте против Александра Волкановски, который поставит на кон звание лучшего бойца UFC вне зависимости от веса.

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