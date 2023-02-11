Взвешивание UFC 284: Махачев и Волкановски уложились в лимит лёгкого веса

В Австралии завершилась церемония взвешивания перед турниром UFC 284, в главном поединке которого россиянин Ислам Махачев будет впервые защищать титул чемпиона UFC в лёгком весе в поединке с австралийцем Александером Волкановски.
По итогам взвешивания обоим бойцам удалось уложиться в лимит лёгкого веса. Вес российского бойца составил 70,3 кг, австралийца — 70,08 кг.
В соглавном бою Яир Родригес и Джош Эммет разыграют титул временного чемпиона в полулёгком весе. Оба бойца показали одинаковый вес — 65,77 кг.
В рамках раннего предварительного карда в лёгком весе должен дебютировать Зубайра Тухугов. Россиянин провалил взвешивание и потеряет 20-30 процентов от своего гонорара.
UFC 284. Взвешивание
Основной кард
Ислам Махачев (70,3 кг) — Александр Волкановски (73,08), титульный бой в лёгком весе;
Яир Родригес (65,77) — Джош Эммет (65,77), бой за титул временного чемпиона в полулёгком весе;
Джек Делла Маддалена (77,56) — Рэнди Браун (77,56), средний вес;
Джастин Тафа (120,6) — Паркер Портер (119,7), средний вес;
Джимми Крут (92,53) — Алонзо Манифилд (93,44), полутяжёлый вес.
Предварительный кард
Тайсон Педро (93,44) — Модестас Букаукас (93,44), полутяжёлый вес;
Джошуа Кулибао (66,22) — Мелсик Багдасарян (66,22), полулёгкий вес;
Шэннон Росс (56,9) — Клейдсон Родригес* (57,6), лёгкий вес;
Джейми Малларки (70,3) — Франциско Прадо (70,08), лёгкий вес;
Джек Дженкинс (65,99) — Дон Шейнис (66,22), средний вес.
Ранний предварительный кард
Конклак Суфисара (52,4) — Элис Рид (52,4), женский минимальный вес;
Шейн Янг (65,99) — Блэйк Билдер (66,22), средний вес;
Зубайра Тухугов* (71,44) — Элвис Бренер Оливейра (70,53), лёгкий вес.
* Бойцы провалили процедуру взвешивания. Они отдадут соперникам 20-30% гонорара.
- 11 февраля 2023
-
04:22
-
04:11
-
03:58
-
02:37
-
00:27
- 10 февраля 2023
-
23:26
-
22:58
-
22:35
-
22:00
-
21:34
-
21:24
-
20:36
-
20:27
-
19:50
-
19:33
-
18:49
-
18:39
-
18:23
-
17:56
-
17:29
-
16:52
-
16:22
-
15:57
-
15:17
-
15:07
-
14:56
-
14:30
-
13:40
-
13:15
-
13:10
-
13:06
-
12:58
-
12:53
-
12:48
-
12:43