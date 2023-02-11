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Взвешивание UFC 284: Махачев и Волкановски уложились в лимит лёгкого веса

Взвешивание UFC 284: Махачев и Волкановски уложились в лимит лёгкого веса
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В Австралии завершилась церемония взвешивания перед турниром UFC 284, в главном поединке которого россиянин Ислам Махачев будет впервые защищать титул чемпиона UFC в лёгком весе в поединке с австралийцем Александером Волкановски.

По итогам взвешивания обоим бойцам удалось уложиться в лимит лёгкого веса. Вес российского бойца составил 70,3 кг, австралийца — 70,08 кг.

В соглавном бою Яир Родригес и Джош Эммет разыграют титул временного чемпиона в полулёгком весе. Оба бойца показали одинаковый вес — 65,77 кг.

В рамках раннего предварительного карда в лёгком весе должен дебютировать Зубайра Тухугов. Россиянин провалил взвешивание и потеряет 20-30 процентов от своего гонорара.

UFC 284. Взвешивание

Основной кард

Ислам Махачев (70,3 кг) — Александр Волкановски (73,08), титульный бой в лёгком весе;
Яир Родригес (65,77) — Джош Эммет (65,77), бой за титул временного чемпиона в полулёгком весе;
Джек Делла Маддалена (77,56) — Рэнди Браун (77,56), средний вес;
Джастин Тафа (120,6) — Паркер Портер (119,7), средний вес;
Джимми Крут (92,53) — Алонзо Манифилд (93,44), полутяжёлый вес.

Предварительный кард

Тайсон Педро (93,44) — Модестас Букаукас (93,44), полутяжёлый вес;
Джошуа Кулибао (66,22) — Мелсик Багдасарян (66,22), полулёгкий вес;
Шэннон Росс (56,9) — Клейдсон Родригес* (57,6), лёгкий вес;
Джейми Малларки (70,3) — Франциско Прадо (70,08), лёгкий вес;
Джек Дженкинс (65,99) — Дон Шейнис (66,22), средний вес.

Ранний предварительный кард

Конклак Суфисара (52,4) — Элис Рид (52,4), женский минимальный вес;
Шейн Янг (65,99) — Блэйк Билдер (66,22), средний вес;
Зубайра Тухугов* (71,44) — Элвис Бренер Оливейра (70,53), лёгкий вес.

* Бойцы провалили процедуру взвешивания. Они отдадут соперникам 20-30% гонорара.

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