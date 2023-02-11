Жозе Альдо заявил о желании провести боксёрский поединок с Флойдом Мейвезером

Бразильский дней смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Альдо выразил желание провести боксёрский поединок с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях, легендарным американцем Флойдом Мейвезером-младшим.



«Его команда уже согласилась на бой, моя тоже. Сейчас мы просто ждём, пока промоутеры заключат сделку между собой. Возможно для Мейвезера это будет выставочный бой, но для меня это не так. Как и всегда, тут будут удары по лицу и Флойд знает это», — приводит слова Альдо MMAFighting.



Жозе Альдо в прошлом году завершил карьеру в смешанных единоборствах и выразил желание перейти в бокс. 10 февраля он дебютировал в боксёрском ринге и выиграл решением судей и Эммануэля Замбрано. 1 апреля у Альдо запланирован бой с Джереми Стивенсом.

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