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Махачев обратился к болельщикам после успешного взвешивания на UFC 284

Махачев обратился к болельщикам после успешного взвешивания на UFC 284
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев опубликовал новый пост в социальных сетях, где показал видео с официального взвешивания UFC и финальной битвы взглядов со своим соперником Алексом Волкановски.

«ИншаАллагь только победа! Спасибо всем за поддержку», — подписал видео Махачев.

В октябре прошлого года Ислам Махачев удушающим приёмом выиграл у бразильца Чарльза Оливейры и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе. В ночь на 12 февраля российский боец проведёт первую защиту титула в поединке с чемпионом полулёгкого дивизиона Алексом Волкановски. Бой возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в Перте, Австралия.

Всего в активе Махачева 23 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении.

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