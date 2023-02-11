Махачев обратился к болельщикам после успешного взвешивания на UFC 284

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев опубликовал новый пост в социальных сетях, где показал видео с официального взвешивания UFC и финальной битвы взглядов со своим соперником Алексом Волкановски.
«ИншаАллагь только победа! Спасибо всем за поддержку», — подписал видео Махачев.
В октябре прошлого года Ислам Махачев удушающим приёмом выиграл у бразильца Чарльза Оливейры и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе. В ночь на 12 февраля российский боец проведёт первую защиту титула в поединке с чемпионом полулёгкого дивизиона Алексом Волкановски. Бой возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в Перте, Австралия.
Всего в активе Махачева 23 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении.
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