Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тайсон Фьюри ответил на вопрос о возможной покупке футбольного клуба

Тайсон Фьюри ответил на вопрос о возможной покупке футбольного клуба
Комментарии

Непобеждённый британский боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри высказался о слухах о возможном приобретении футбольного клуба.

Ранее сообщалось, что Фьюри планирует покупку клуба «Моркэм», который выступает в Английской Лиге 1.

«Меня спросили, хочу ли я купить клуб. Я сказал, что нет, мне это неинтересно, вот и всё. А газеты могли сделать из этого всё, что они захотят. Думаю, для них это была бы хорошая история, написать, что Тайсон Фьюри заинтересован в покупке «Моркэма», — рассказал Фьюри в интервью Beyond Radio.

Тайсон Фьюри провёл 34 поединка в профессиональном боксе, в которых одержал 33 победы. Ещё один поединок завершился ничьей.

В первой половине этого года Фьюри может провести объединительный бой с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Новость по теме
«Сплошные разговоры без конкретики». Фьюри рассказал о переговорах по бою с Усиком
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023