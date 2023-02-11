Тайсон Фьюри ответил на вопрос о возможной покупке футбольного клуба

Непобеждённый британский боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри высказался о слухах о возможном приобретении футбольного клуба.
Ранее сообщалось, что Фьюри планирует покупку клуба «Моркэм», который выступает в Английской Лиге 1.
«Меня спросили, хочу ли я купить клуб. Я сказал, что нет, мне это неинтересно, вот и всё. А газеты могли сделать из этого всё, что они захотят. Думаю, для них это была бы хорошая история, написать, что Тайсон Фьюри заинтересован в покупке «Моркэма», — рассказал Фьюри в интервью Beyond Radio.
Тайсон Фьюри провёл 34 поединка в профессиональном боксе, в которых одержал 33 победы. Ещё один поединок завершился ничьей.
В первой половине этого года Фьюри может провести объединительный бой с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.
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