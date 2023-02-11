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«Даже в Перте у тебя есть фанаты». Хавьер Мендес обратился к Хабибу Нурмагомедову

«Даже в Перте у тебя есть фанаты». Хавьер Мендес обратился к Хабибу Нурмагомедову
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Известный тренер ММА Хавьер Мендес, работающий с командой Ислама Махачева, опубликовал новый пост в социальных сетях, выложив фото с мальчиком из Австралии, который надел футболку с изображением экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Даже в Перте у тебя есть фанаты, Хабиб», — написал Мендес под фотографией.

Хавьер Мендес с болельщиком

Хавьер Мендес с болельщиком

Фото: Личный архив Хавьера Мендеса

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру бойца в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи. Россиянин провёл 29 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и не потерпел ни одного поражения, уйдя непобеждённым. После этого Хабиб сосредоточился на развитии промоушена Eagle FC и тренерской деятельности.

В конце прошлого года сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов решил окончательно уйти из ММА, чтобы проводить больше времени с семьёй.

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