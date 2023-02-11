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Ислама Махачева освистали во время церемонии взвешивания и дуэли взглядов с Волкановски

Ислама Махачева освистали во время церемонии взвешивания и дуэли взглядов с Волкановски
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев и его соперник, чемпион полулёгкого дивизиона, австралиец Алекс Волкановски в ночь на 11 февраля успешно прошли официальную церемонию взвешивания и провели дуэль взглядов.

Во время взвешивания и стердауна Ислама Махачева освистали собравшиеся в зале болельщики.

Бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски за титул чемпиона UFC в лёгком весе возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте, Австралия.

В активе Ислама Махачева 23 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. Алекс Волкановски провёл 26 боёв в ММА, в которых одержал 25 побед и также потерпел лишь одно поражение. Австралиец возглавляет рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

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