«Я заберу всё». Волкановски обратился к фанатам после взвешивания

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски обратился к фанатам в зале сразу после официальной церемонии взвешивания и дуэли взглядом с Исламом Махачевым перед турниром UFC 284.
Волкановски и Ислам Махачев успешно сделали вес, уложившись в лимит лёгкой весовой категории.
«Завтра на карту будет поставлено всё. И я, чёрт возьми, приду и заберу это. Вперёд», — обратился Волкановски к фанатам в зале.
Бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски за титул чемпиона UFC в лёгком весе возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь с 11 на 12 февраля в Перте, Австралия.
У Ислама Махачева 23 победы и одна поражение за карьеру в ММА. В активе Волкановски 25 побед и также одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах.
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