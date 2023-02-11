Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я заберу всё». Волкановски обратился к фанатам после взвешивания

«Я заберу всё». Волкановски обратился к фанатам после взвешивания
Комментарии

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски обратился к фанатам в зале сразу после официальной церемонии взвешивания и дуэли взглядом с Исламом Махачевым перед турниром UFC 284.

Волкановски и Ислам Махачев успешно сделали вес, уложившись в лимит лёгкой весовой категории.

«Завтра на карту будет поставлено всё. И я, чёрт возьми, приду и заберу это. Вперёд», — обратился Волкановски к фанатам в зале.

Бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски за титул чемпиона UFC в лёгком весе возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь с 11 на 12 февраля в Перте, Австралия.

У Ислама Махачева 23 победы и одна поражение за карьеру в ММА. В активе Волкановски 25 побед и также одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах.

Первое дистанционное поражение Хабиба. Наследие Махачева под угрозой? LIVE Первое дистанционное поражение Хабиба. Наследие Махачева под угрозой? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023